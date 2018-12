Burgemeester De Boer neemt afscheid: 'Verbinder was mijn rol’

Gorinchem heeft Nederlands grootste fileknel­punt

8:53 De cijfers die de ANWB vanmorgen bekend maakte liegen er niet om. Vorig jaar was de A27 tussen Lexmond en Werkendam al het grootste knelpunt van Nederland, de files zijn daar alleen maar drukker geworden. Naast dat bekende knooppunt is ook de filezwaarte op de A15 tussen Gorinchem en Papendrecht toegenomen. Daardoor is Gorinchem met maar liefst 2 punten vertegenwoordigd in de top 10 van ‘s lands grootste knelpunten.