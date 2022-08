Buitenbaden een maandje langer open? Dat hangt van het weer én de kosten af

Bij 30 graden (of meer) is er niks fijner dan een frisse duik. De openluchtbaden doen goede zaken. De laatste jaren is het ook in september nog warm, maar het buitenzwemseizoen loopt slechts tot eind augustus. Tijd voor een verlenging? De reacties van de baden in de regio zijn wisselend.