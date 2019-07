Buiten zwemmen voorlopig sterk afgeraden in Hardinxveld

Een duik in welk buitenwater dan ook wordt sterk afgeraden door Hardinxveld-Giessendam. Pas als er uitsluitsel is over de veiligheid, wordt het misschien officieel toegestaan op sommige plekken. Dat onderzoek duurt twee jaar.

Geen enkel openbaar water in Hardinxveld-Giessendam is geschikt voor een duik. Niet omdat er iets gevonden is, maar omdat niemand wéét wat er in of onder het water ligt. Van bacteriën tot blauwalgen en scherpe fietswrakken: of en in hoeverre het water onveilig is, wordt gedurende twee jaar onderzocht. Tot de uitslagen er zijn, is een duik sterk afgeraden.

Dat antwoordt het college van Hardinxveld op vragen van de eenmansfractie van Raadslid Robert Philippo. Die vindt het ‘een nogal heftige boodschap’ voor inwoners die gewend zijn verkoeling in de rivieren te zoeken op hete dagen.

Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door Waterschap Rivierenland, begint met de Trailerhelling en de Peulensluis. Dat zijn plekken waar veel mensen een duik nemen op hete dagen. Daarna volgen meer locaties.

Risico

Doel van het onderzoek is juist om een of meer veilige, officiële zwemplekken aan te wijzen, laat Hardinxveld ook weten. Dat was de opdracht van de provincie Zuid-Holland. Het onderzoek moet twee jaar duren, omdat er niet éénmaal een monster moet worden genomen, maar regelmatig en gedurende langere tijd. Afhankelijk van de uitslag wordt in overleg met de provincie Zuid-Holland besloten of de plek officieel als zwemplek wordt aangemerkt.

Als dat gebeurt, komt de zwemplek op de website zwemwater.nl te staan. Daarop kunnen zwemmers zien of hun zwemplas (nog) veilig is. Als er bijvoorbeeld blauwalg wordt gevonden, wordt tijdelijk een negatief zwemadvies of zwemverbod afgegeven.

Phillipo wilde ook van de gemeente weten of er de afgelopen jaren in Hardinxveld zwemmers in gevaar zijn gekomen door vies water, uitstekende voorwerpen of een sterke stroming. Hardinxveld antwoordt dat er - niet specifiek voor Hardinxveld - regelmatig berichten zijn over het verdrinken van mensen in open water zoals de rivier. En ook: ‘Het risico is niet uit te sluiten dat mensen ziek kunnen worden van zwemmen in deze wateren.’