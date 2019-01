Brigitte uit Hank kookt al dertien jaar nooit alleen maar voor zichzelf

Slachtof­fer Woudrichem­se woning­brand: ‘Dat zoveel mensen je willen helpen, is onbeschrij­fe­lijk’

5 januari Kringloopcentrum Malle Pietje in Sleeuwijk is een inzamelingsactie gestart voor vrijwilligster Ineke Sterrenburg (64) uit Woudrichem, nadat in haar keuken donderdag brand is ontstaan, en haar huis onbewoonbaar is verklaard.