Brenda haalde haar Remco naar huis: ‘Kun je ook even een contactadvertentie in de krant zetten?’

Even vragen aan Voor het eerst sinds 1954 gaat de Ronde van Hank niet door: ‘Je wilt geen risico’s nemen’

Het is sinds het begin van de wielerronde in 1954 nog niet voorgekomen dat het spreekwoordelijke rondje om de kerk in Hank niet door kon gaan. Maar wegwerkzaamheden gooien voor de editie van dit jaar roet in het eten. De hoop is nu gevestigd op het doorgaan van de kermis. Organisator Ronald Krijnen vertelt.

19 juli