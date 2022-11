Brede school Groot-Ammers gaat er tóch komen; drie scholen en kinderopvang onder één dak

Ondanks eerdere protesten van bewoners van de Molenbuurt in Groot-Ammers, zet de gemeente Molenlanden haar plannen voor een brede school in die omgeving toch voort. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vrijdag laten weten.

In deze brede school krijgen de drie basisscholen De Ammers, Eben Haëzer en Rehoboth samen met Wasko Kinderopvang onderdak. Ook is er nog ruimte voor andere functies, die passen bij een brede school. De gemeenteraad is inmiddels over de stand van zaken geïnformeerd.

In april vorig jaar trokken omwonenden al aan de bel bij de gemeente. Ze betoogden dat een nieuwe school met ruim 425 kinderen die dagelijks worden gebracht en gehaald, een negatief effect heeft op de verkeersveiligheid en de leefomgeving. Zo zijn de straten volgens de bewoners te smal om al dat extra verkeer te verwerken. En meerdere keren per dag leidt dat tot verkeersopstoppingen, zo is de vrees. Hun kritiek was ook dat het college niet luisterde naar de argumenten van de Ammenaren.

Bewonerspanel

De gemeente is daarom in gesprek gegaan met omwonenden tijdens bijeenkomsten. Daar is onder andere een bewonerspanel uit voortgekomen dat meedenkt en adviseert op allerlei aspecten van de ontwikkeling, zoals de weginrichting, verkeer, parkeren en het ontwerp van de brede school.

Wethouder Bram Visser: ,,We hebben met elkaar een mijlpaal bereikt, een toekomstbestendige brede school voor Groot-Ammers. Sinds het raadsbesluit hebben we voor- en tegenstanders gesproken over de keuze voor deze locatie. We hebben zorgvuldig af laten wegen of deze locatie geschikt is.”

Het is nog niet bekend wanneer de eerste paal de grond in gaat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.