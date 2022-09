Brandweer kamt sloot in Dalem uit na vondst van kinderfiets, maar vindt gelukkig geen drenkeling

,,Bij een melding als deze rukken we altijd onmiddellijk uit. We willen zo snel mogelijk uitsluiten dat er iemand te water is geraakt’’, zegt brandweerwoordvoerder Gerben van den Boom. ,,Inmiddels heeft de brandweer de gehele sloot doorzocht en niemand aangetroffen. Het team gaat terug naar de kazerne.’’

Voor de politie die ook ter plaatse is, is het werk nog niet gedaan. Zij probeert onder meer te achterhalen van wie het fietsje is. Ook of het kind veilig thuis is.