Brandweer en politie botsen op elkaar, op weg naar zelfde ongeluk

Het is tijd voor meer begrip voor de boer, vindt Monique: ‘We zijn hard nodig’

Dat de boer belangrijk is voor onze voedselvoorziening, laten de berichten over een mogelijke mondiale voedselcrisis wel zien. Maar betekent dat ook dat er meer begrip komt voor boeren in eigen land? Monique van den Broek (52), boerin en kersvers gemeenteraadslid in Vijfheerenlanden (VHL Lokaal), hoopt van wel.

7 april