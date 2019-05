Brandweer blust brand in machinekamer van schip in Biesboschhaven Werkendam

Gorcumse toneel­groep speelt De Goede Dood: over een leven met euthanasie

16:06 De Goede Dood won in 2008 de Toneel Publieksprijs en werd later verfilmd met een Nederlandse topbezetting. Het Gorcumse toneelgezelschap GrandCru brengt De Goede Dood terug in het theater. Een stuk over euthanasie en al wat het teweegbrengt voor jezelf en je omgeving.