Brand Woudrichem heeft geen gevolgen voor nieuwbouwplan Op ‘t Loev

Gedupeer­den ‘wietbrand’ Leerdam in EenVandaag en Foute Boel

16:27 Het Leerdamse echtpaar Emck is de komende week te zien in zowel EenVandaag en Foute Boel op SBS. Het stel vertelt in beide onderzoeksjournalistiekprogramma’s over de financiële strop na de ‘wietbrand’ in hun woonplaats in juni 2017.