Brand verwoest auto's in Leerdam

Dat drijfhout­kunst wel degelijk kunst kan zijn, laat Ariena Ruwaard in Kruitmaga­zij­nen Gorinchem zien

De Kruitmagazijnen in Gorinchem staan van zaterdag 14 mei tot en met zondag 17 juli in het teken van Drijfhoutkunst. In die periode staan de werken van Ariena Ruwaard centraal. Zij laat ‘jutwoorden’ en sculpturen van drijfhout in de expositie Hout Woord samenkomen.

9 mei