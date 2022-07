Brand bij de buren en dus rennen de man en zonen van de burgemeester er met emmers water op af

Ouders willen cameratoe­zicht op plein bij De Dussenaar voor veiliger gevoel

Er is onrust onder ouders in Dussen over de veiligheid op het plein voor dorpshuis De Dussenaar. Ze vinden dat hun kinderen na schooltijd niet ongestoord op het plein kunnen spelen, vanwege overlast door hangjeugd. Er zijn kleine brandjes gesticht en dingen vernield. De ouders pleiten voor cameratoezicht op het plein.

