Bram van der Wal en Ferry Verheij zoeken vele fietsverhalen voor hun nieuwste polderboek

Opnieuw een boek over de polder: ‘We zijn er opgegroeid, we leven er en zijn dol op de mensen’

Een fotoreeks over een postduivenvereniging in Ameide, een roadtrip van Noordeloos naar Budapest, foto’s van mannen die allemaal Gerrit heten en een pet dragen en een verhaal over een eenzame fietstocht. Het is slechts een selectie uit het nieuwe boek Polderberichten, waarin de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een grote, zo niet allesomvattende rol spelen.

15 november