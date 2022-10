Zoektocht naar iconisch Romeins fort: Arie ontdekt op een foto een vreemd vierkant op de bodem van de zee

Oeps! Visser die door de politie wordt gecontro­leerd, slaat uit stress een vishaak in zijn hand

De politie is gisteren voor controle afgegaan op een melding van een persoon die aan het vissen was bij de Lek , ten hoogte van de Boezem in Streefkerk. De visser in kwestie schrok zo van de gearriveerde politie dat hij uit stress een vishaak in zijn eigen hand sloeg.

7:59