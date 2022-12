Vuurtje stoken en carbidschieten rond jaarwisseling in Altena aan regels gebonden

Gebied bij Tienhoven onterecht ‘goede plek voor windener­gie’: bewoners ontdekken fout in onderzoek

Inwoners van Tienhoven, het buurtschap ten oosten van de A2, waren bereid tot een handreiking als het gaat om de bouw van windturbines voor de energietransitie. Maar die was voordat zij een fout ontdekte in de studie naar de meest geschikte locaties in Vijfheerenlanden. ,,Hierdoor klopt de rangorde niet.”

13 december