Bouwplan voor religieus centrum (van 8 miljoen euro) in Dussen wordt pas in 2023 concreet

Het tijdspad voor de bouwplannen is onder andere beïnvloed door een verandering van wetgeving. Met ingang van 2023 gaat de Omgevingswet in werking die wetten over leefomgeving bundelt en gemakkelijker maakt. In de overgangsperiode naar de nieuwe wet, is het lastig nieuwe plannen in te dienen, aldus Tom de Wal. ,,We zijn bezig met vergunningen en bouwplannen, maar dat moet wachten tot volgend jaar. Tot die tijd lopen de standaard archeologische onderzoeken et cetera.”