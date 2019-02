Bouwers uit Gorinchem tellen af: over een paar dagen is het carnaval!

Het is een beetje behelpen in De Luisterpost aan de Vijfde Uitgang, die in carnavalstijd ook wel Lawaaipost heet. ’s Avonds wordt er gezongen of gemusiceerd in dit gebouw en dus moet de boel weer netjes aan kant na een paar uur klussen aan de carnavalswagen. Maar ach, het is beter dan niets, beseffen Colinda Hendriks en Jacqueline Honcoop van carnavalsvereniging Nooit Genoeg. Lang niet alle verenigingen in Gorinchem hebben deze luxe nog: een plek om te bouwen.