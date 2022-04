Bouwen in het groen rond het kasteel? Directeur Loevestein heeft ambitieuze plannen

Slot Loevestein, Gorinchem en vele forten benoemd tot Unesco Werelderf­goed: ‘Yes, het is gelukt!’

De regio juicht nu de Nieuwe Hollandse Waterlinie door Unesco is toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst. Dat betekent dat onder meer de vesting Gorinchem, Slot Loevestein en vele forten in deze regio vanaf nu in één adem genoemd mogen worden met de Chinese Muur, de piramides van Egypte en de Taj Mahal in India.

26 juli