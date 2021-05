Boswachters zijn reuzenberenklauw liever kwijt dan rijk en ‘schoffelen’ hem zo de Biesbosch uit

Kampeer­ders maken er het beste van tijdens gure meivakan­tie: ‘Bij het Gardameer hagelt het ook’

6 mei Het hadden topdagen kunnen zijn voor recreatieparken en campings in deze meivakantie. Maar wolken, wind en regen wisselen elkaar af. Het is koud, steenkoud voor de tijd van het jaar. En dan is het afzien. ,,In één woord verschrikkelijk”, zegt Wilma Kroon, die samen met haar man alle spullen aan het inpakken is. ,,We gaan naar huis.”