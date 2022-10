Boot in brand bij Groot-Ammers

George en Ellen verhuisden speciaal voor grote schuren naar het platteland en juist die zijn nu afgebrand: ‘Dit was onze droom’

Vijf jaar geleden verhuisden ze van Gouda naar Schelluinen, speciaal vanwege de grote schuren in de achtertuin. In hun stad was een huis met zulke grote schuren onbetaalbaar. Nu zijn uitgerekend die schuren tot de grond toe afgebrand. ,,Dit was onze liefde, onze droom.’’

9 oktober