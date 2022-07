Boerenprotest bij AH in Geldermalsen: ‘Als het moet hebben we een hele lange adem’

Boeren uit de Alblasserwaard doen maandag mee aan het boerenprotest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Met tientallen tractoren blokkeren de boeren de twee in- en uitgangen bij distributiecentrum Albert Heijn in Geldermalsen. ,,We staan met onze rug tegen de muur, zo voelt het.’’

Zo’n twintig distributiecentra van supermarkten zijn vandaag geblokkeerd of geblokkeerd geweest door boeren. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs onder meer sociale mediakanalen en lokale nieuwsmedia.

Vooral de distributiecentra van de Albert Heijn en Jumbo waren doelwit. Van die laatste keten blokkeren of blokkeerden boeren ten minste zes centra. Centra van de Albert Heijn in Zaandam, Zwolle, Geldermalsen en Utrecht kregen ook te maken met een blokkade.

Barbecue mee

Tachtig tot honderd tractoren blokkeren de twee in- en uitgangen bij distributiecentrum Albert Heijn in Geldermalsen. ,,We zijn hier met zo’n 200 boeren en sympathisanten’’, zegt Bart Belser uit Spijk. ,,Van Tiel tot Dordrecht, daar komen we vandaan.’’

Afgelopen woensdagavond stonden collega’s van de melkveehouder op deze plek, enkele uren. ,,Dit kan weleens langer gaan duren, we hebben de barbecue meegenomen. We staan met onze rug tegen de muur, zo voelt het. Natuurlijk, we willen sympathie van de burger behouden, maar ergens gaat het wel pijn doen. Met lege schappen in de supermarkt bijvoorbeeld.’’

Quote Ik hoop dat we met z’n allen iets in beweging zetten, maar als het moet hebben we een hele lange adem Bart Belser, melkveehouder uit Spijk

,,We kunnen hier met een uur weg zijn’’, zegt Belser. ,,Maar dan moeten ze in Den Haag ons wel serieus nemen. En niet een oud-minister (Johan Remkes) als onderhandelaar naar voren schuiven. Hij is medeverantwoordelijk voor dit stikstofbeleid. Dit is een slecht signaal vanuit de politiek. Het wekt onze achterdocht en daarom staan we nu met z’n allen hier.’’

De sfeer is gemoedelijk, de boerenrock klinkt uit de speakers. De koffiepotten zijn goed gevuld, de gevulde koeken ontbreken ook niet. Belser: ,,Ik hoop dat we met z’n allen iets in beweging zetten, maar als het moet hebben we een hele lange adem.’’

