Boeren wíllen wel circulair werken, maar dan moet systeem op de schop: ‘Nu verdwijnen onze wortels achter de stal’

Hoe het leven in Almkerk, Giessen of Werkendam er over vierentwintig jaar uitziet? Als het aan de gemeente ligt in ieder geval groener én duurzamer. Om zes uur ‘s avonds staat er dan niet langer een kant-en-klaar maaltijd op tafel, maar een gezond bord eten. Geen broccoli of worteltjes uit verre landen, maar voedsel dat lokaal geteeld en geproduceerd is. Gewoon, om de hoek, op de akkers in Altena.