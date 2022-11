Boeren massaal naar vakbeurs in Gorinchem: Rijkswaterstaat sluit afrit A15 af om bezoekersfile

Een vakbeurs voor boeren en toeleveringsbedrijven in Gorinchem trekt zo veel belangstellenden, dat Rijkswaterstaat de afslag Gorinchem-Oost op de A15 richting Nijmegen tijdelijk heeft afgesloten.

Bezoekers van de vakbeurs in de Evenementenhal kwamen dinsdag al vanaf het knooppunt Gorinchem in de file te staan omdat de afrit van de snelweg volliep. Verkeer koos daarop de vluchtstrook als extra rijbaan, wat gevaarlijke situaties opleverde. Rijkswaterstaat besloot vervolgens de afrit in zijn geheel af te sluiten.

Keren op de snelweg

Hierdoor moeten bezoekers van de Rundvee- en Mechanisatie Vakdagen doorrijden tot aan Leerdam en daar keren, om via de andere zijde de snelweg te verlaten. Die afrit is een stuk langer, waardoor daar geen problemen ontstaan. Rijkswaterstaat verwacht dat de afsluiting in de loop van de middag wordt opgeheven.

De eerste problemen ontstonden al een uur voor de officiële opening om 13.00 uur. De vakbeurs, die drie dagen duurt, verwacht in totaal zo’n 18.000 bezoekers. Het is de 15de editie en deze vakbeurs behoort tot een van de meest populaire in de Evenementenhal.

De afrit naar Gorinchem-Oost/Arkel op de A15 is door Rijkswaterstaat afgesloten.

