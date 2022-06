Boeren in de regio ontstemd over verlaging stikstofuitstoot: ‘Plannen onrealistisch en onhaalbaar’

Op zoek naar andere plek voor een laadpaal, want winkeliers willen geen parkeer­plaat­sen missen

Wat is de beste plek voor een nieuwe laadpaal voor elektrische auto's in Gorinchem-Oost? In elk geval niet het parkeerterrein aan het Wiardi Beckmanplein. ,,Die parkeerplaatsen zijn bedoeld voor het winkelend publiek, dus zoeken we verder.’’

10:44