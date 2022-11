Blower rijdt scooteraar van de sokken op beruchte brug, justitie eist werkstraf: ‘Best lastige bocht’

Initiatief voor dorpsraad Ameide; niet avonden­lang vergaderen maar praktisch aan de slag

Altijd al willen meedenken over en meewerken aan de toekomst van je dorp? Als inwoner van Ameide, Tienhoven en Sluis kan dat binnenkort in de dorpsraad voor deze drie kernen. Een initiatiefgroep houdt vrijdag 18 november een informatieavond over de dorpsraad-in-oprichting.

27 oktober