Bloemenactie voor dolfijntherapie gehandicapte Endrie

Bij een bedrijf in Asperen is een ‘incident geweest met gevaarlijke stoffen’. Dat meldt de Veiligheidsregio Gelderland Zuid. Het industrieterrein en de omgeving zijn afgezet, al is er volgens de veiligheidsregio geen gevaar voor de gezondheid.

18 maart