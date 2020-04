Blije bijen, bloemen vol nectar: natuurbeheer in de prijzen voor ‘perfecte’ dijk in Brabants Rijswijk

Patiënt voorleggen of hij straks op de ic wil? Huisartsen beraden zich over ‘antwoord­for­mu­lier’

4 april Gaan de huisartsen in de regio Gorinchem de meest kwetsbare patiënten ook de vraag voorleggen of ze bij ernstige coronaklachten wel de intensive care op moeten willen? Ze zijn erover in overleg. ,,Als we dat doen, doen we het allemaal. En op dezelfde manier.”