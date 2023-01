Blijdschap over bijeenkomsten hoogspanningsmasten in Molenlanden: ‘Snappen dat dit veel kan losmaken’

Beveili­gers houden tijdens de jaarwisse­ling in Leerdam op straat een oogje in het zeil

Een beveiligingsbedrijf gaat in de nacht van oud op nieuw de straat op in Leerdam. De gemeente Vijfheerenlanden heeft het ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden op oudejaarsavond en in de nieuwjaarsnacht.

31 december