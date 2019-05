Bijen houden zo populair, dat de Biesbosch inmiddels 'vol' is

Ridders en jonkvrou­wen met eigen wapens in Slot Loevestein

10:03 De één gaat voor een dier, de ander voor het logo van een voetbalclub of simpelweg zijn of haar naam. Kinderen konden gisteren in Slot Loevestein bij Poederoijen een workshop 'wapenschild schilderen' volgen. En waanden zich daardoor 's middags even ridder of jonkvrouw in een belangrijke 'middeleeuwse' familie.