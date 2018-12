Bij dit Almkerkse gezin staan 13 alpaca's in de tuin

De alpaca is bezig aan een opmars en de Almkerkse familie Krijgsman weet maar al te goed waarom: ‘Wie wil er nu niet met zo’n donzig dier knuffelen?’ Hun alpacaboerderij trekt flink wat bekijks. Veel mensen kijken nog een keertje om als ze eraan voorbij gaan. Wat zijn dát voor nieuwsgierige fluffy-diertjes in de wei?



Nou, alpaca’s dus. En ze worden steeds populairder. Afbeeldingen van de beesten worden al geprint op shirts en tasjes, ze liggen in de speelgoedwinkel als knuffel en er zijn zelfs alpaca-agenda’s. ,,Helaas worden ze dan wel steevast ‘lama’ genoemd, maar dat is écht een heel ander dier’’, benadrukt Gean.



Ze importeerde jaren geleden een Amerikaans wetenschappelijk boek over de alpaca omdat er in het Nederlands nauwelijks iets over de dieren te vinden was. In de paar jaar dat zij ze nu in Almkerk heeft staan, is ze eigenlijk zelf de expert geworden.