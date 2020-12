Biesbosch zoekt een duizendpoot als nieuwe bestuurder: ‘Bureaufreaks zijn er al zat’

Even Vragen Aan Al fietsend houdt Gert (53) Asperen veilig: ‘Buurtpre­ven­tie is enorm belangrijk’

1 december Week in week uit fietst Gert Pluimers (53) door zijn woonplaats Asperen. Niet zomaar, want als beheerder van de WhatsApp-groep Asperen Alert let hij altijd op of er geen ‘verdachte situaties’ zijn. Dit weekend kreeg hij namens de burgemeester en de politiechef een bedankje voor zijn vrijwillige inzet.