Biesbosch-bijen zijn klaar voor de zomerdrukte

Nu het bijenseizoen weer is begonnen, staan er op tien verschillende plekken in de Biesbosch kasten van vijftien imkers. Wie er deze zomer nog bij had gewild, krijgt van Staatsbosbeheer ‘nee’ te horen. Niet om te plagen, maar om de wilde bij te beschermen. De honingbij is namelijk een directe concurrent van de wilde bij. Een te grote populatie zou op termijn de biodiversiteit in het natuurgebied aantasten, want wilde bijen bestuiven weer andere bloemen en planten dan honingbijen. Ook buiten de Biesbosch zijn veel enthousiaste imkers, zowel hobbymatig als commercieel, voor de honing.