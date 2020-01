Bezoeker hardstylefeest Evementenhal Gorinchem overleden na onwelwording

Het slachtoffer werd bij de uitgang van de hal onwel. EHBO’ers die op het We Are Hardstyle -feest aanwezig waren, riepen een ambulance op. Deze kwam en ook de traumaheli werd ingeseind. De jongeman werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk waardoor het slachtoffer exact is overleden. ,,Wij hebben inderdaad ook begrepen dat deze feestganger is overleden. Verder is voor ons ook nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Dat zijn we aan het uitzoeken’’, aldus een woordvoerder van de Evenementenhal.