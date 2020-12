Bewoonster overleden bij brand in Gorinchem

Gorcums ‘De Vries Rob­bé-ter­rein’ uit de verkoop omdat college ontwikke­lings­kan­sen alsnog wil onderzoe­ken

13 december Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het voormalige bedrijfsterrein van De Vries Robbé in Gorinchem voorlopig uit de verkoop gehaald. Dat is gebeurd op verzoek van burgemeester en wethouders. Zij vroegen hierom nadat ze een brandbrief kregen van vijf Gorcumse ondernemers die samen kantoor houden in De Rotonde, naast het terrein dat in de verkoop stond.