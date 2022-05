Bewoonster ontredderd na grote brand in rietgedekte boerderij: ‘Alles is in één klap vernield’

Het is duidelijk stilte na de storm, de ochtend na de vermoedelijke blikseminslag in de rietgedekte terpboerderij aan de Woerkumse Oudendijk. Rondom de woning is het stil, alleen een enkele kip dwaalt over het gras in de voortuin. De warme lucht wordt vermengd met de geur van nasmeulend hout van de kapconstructie. Uit een zwartgeblakerd kozijn aan de achterzijde stijgt nog een rookpluimpje op. In het gras ligt, als een stille herinnering, een kleine brandblusser. Alsof die nog iets kon uithalen. ,,Het vuur verspreidde zich als een malle’’, vertelt een omwonende die vanaf de dijk komt aanfietsen om de bewoonster een hart onder de riem te steken. ,,Wat wil je ook, alles is al maanden kurkdroog. Dan wil het wel.’’