Bewoners voelen zich niet betrokken bij het plan voor een windpark: ‘Ik was hier al bang voor’

Het onderzoek ‘De mening van inwoners over mogelijke windmolens in het Avelingen-gebied’ is uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De Rijksuniversiteit kreeg de opdracht om te onderzoeken hoe het met het draagvlak is gesteld voor de bouw van windturbines langs de Merwede. En dat is laag. De locatie op Avelingen is de enige zoeklocatie voor windenergie in Zuid-Holland.