Bewoners mogen meedenken over nieuwe naam voor multifunctioneel gebouw in Almkerk

Samenwerkende scholen

Diverse organisaties gaan op de nieuwe locatie samenwerken. ,,We willen heel graag naar een gebouw dat ons onderwijsconcept ademt en past in de omgeving”, vertelt Marloes van der Meijden, directeur van talentenschool de Almgaard. Net als Van der Meijden zit ook Hennie Schemers, directeur van christelijke basisschool de d’Uylenborch in het kernteam: ,,Ons huidige gebouw is 54 jaar oud, dus we kijken er enorm naar uit om ons onderwijsconcept samen met Almgaard en ook met Hoppas weer volledig en goed neer te kunnen zetten in een nieuw pand.’’ Ook Cor Overduin, directeur van Hoppas Kinderopvang zegt blij te zijn met een nieuw pand ‘waarin we voor alle kinderen een mooie plek kunnen bieden’.