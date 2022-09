Bewoners gloednieuw appartementencomplex Almkerk krijgen de sleutel

Het bruist in Altena: ‘We hebben nog nooit zoveel bier op het eiland gehad’

Het bier klotst van de dijken in Altena. Het goedje was er nog nooit zo populair. Inmiddels worden er ruim dertig bieren van eigen bodem gebrouwen. Hop is hip, weet Ronald van den Ende van het Woerkumer Biergilde.

6 september