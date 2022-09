Bestuurder rijdt met tractor lantaarnpaal omver en slaat over de kop: ‘Gelukkig niemand gewond’

Op zoek naar een bootje? Op de Botenbeurs Gorinchem verkopen zeker vijftig eigenaren hun vaartuig

Zeker vijftig trotse bezitters van een pleziervaartuig komen naar de Botenbeurs Gorinchem. Voor de gezelligheid, maar vooral ook in de hoop hun boot tegen een leuk prijsje te kunnen verkopen. Het is voor het eerst in drie jaar tijd dat de verkoopbeurs in de Lingehaven weer plaatsvindt.

20 september