Bestuurder die Kaaie Paole kapot reed, had drie keer te veel gedronken

Altena heeft de brokstukken veiliggesteld en zoekt uit of de schade kan worden verhaald. Hoe hoog het schadebedrag is en of de palen nog te herstellen zijn, is nog onduidelijk. ,,Een expert gaat de stukken bekijken’’, laat woordvoerster Janneke Romijn van de gemeente weten. ,,Ze zijn natuurlijk archeologisch en cultuurhistorisch van grote waarde, omdat ze van 1785 zijn. Maar het is ook een gevoelskwestie. Zeker voor inwoners uit Veen zijn ze kenmerkend voor het dorp. We horen van veel mensen dat ze het heel erg vinden.’’