Beschonken automobilist rijdt van dijk en slaat over de kop in Arkel

Waterlinie­rou­te strijdt mee om titel ‘Fietsroute van het Jaar’

De Langeafstandfietsroute Waterlinieroute, die deels door deze regio voert, is genomineerd voor de uitverkiezing van Fietsroute van het Jaar. De route voert onder andere langs Fort Bakkerskil in Nieuwendijk en Fort Altena in Werkendam. In het voorjaar van 2022 wordt bekend welke route als eerste eindigt in de internationale competitie.

8 december