Bermbrand langs spoor Arkel

EVEN VRAGEN AAN Vakantie­park Molenwaard start excursies met paarden­tram

Vakantiepark Molenwaard in Ottoland neemt een deel van de activiteiten van Stal Vonk uit Giessenburg over. Het bedrijf van Michael van Hoorne gaat in de Alblasserwaard paardentramsexcursies verzorgen voor gasten van het vakantiepark, groepen en toeristen.

13 april