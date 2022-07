Begraafplaats in Woudrichem wordt groter: gemeente koopt perceel op

Altena stelt rolstoelen ter beschik­king op alle 16 begraaf­plaat­sen

De gemeente Altena gaat op begraafplaatsen rolstoelen neerzetten, die bezoekers die slecht ter been zijn even kunnen gebruiken om gemakkelijker naar het graf van een overleden dierbare te gaan. Een kleine meerderheid in de gemeenteraad steunde dinsdagavond een plan van de SGP en het CDA.

