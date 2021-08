Bedreigde dierenartsen moesten kiezen uit twee honden in levensgevaar: ‘Uitzonderlijk en heel triest’

Steeds meer volwasse­nen halen coronaprik, maar in Altena, Molenlan­den en Hardinx­veld is er minder animo

12 augustus Steeds meer volwassenen in ons land halen hun coronaprikken. Volgens het RIVM is naar schatting 71 procent op dit moment volledig gevaccineerd. In Altena, Molenlanden en Hardinxveld-Giessendam ligt dat percentage lager: daar zijn tussen de 40 en 59 procent van alle volwassenen volledig gevaccineerd.