Beatrixziekenhuis krijgt geboorte- en kindcentrum met ‘bevalbad’ met uitzicht over Gorinchem

Kater Binkie onderkoeld uit sloot in Gorinchem gevist: ‘Zijn tempera­tuur wordt héél langzaam hoger’

17 december In een sloot in Gorinchem is dinsdag een zwaar onderkoelde kat gevonden. Het beest lag ‘vreselijk te gillen’ en ligt nu onder warmtelampen in het dierenziekenhuis in Nieuwegein. ‘We hopen dat hij het gaat redden’, laat de Dierenambulance weten.