Beatrixziekenhuis in Gorinchem ‘op slot’ vanwege besmetting coronavirus, patiënt komt uit Altena

Een ernstig zieke vrouw uit Altena was opgenomen op de intensive care in het Beatrixziekenhuis. Toen haar toestand verslechterde, is zij overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daar werd de besmetting met het coronavirus vastgesteld. De vrouw van middelbare leeftijd wordt in strikte isolatie verpleegd. Het is niet duidelijk hoe het op dit moment met haar gaat.