Beatrixziekenhuis brengt mannen met prostaatkanker in contact met lotgenoten

Mannen die onder behandeling zijn, maar ook die inmiddels genezen zijn verklaard, zijn welkom op dinsdag 22 november. De bijeenkomst is bedoeld om mannen en hun naasten in contact te brengen met lotgenoten.

Ook wordt er medische informatie gedeeld. Oncologieverpleegkundigen Annelies van de Vring en Jeannine van Zanten verzorgen een presentatie over prostaatkanker, de behandeling en het na-traject. Verpleegkundig specialist urologie Anneke Meerkerk is er ook en zij beantwoordt vragen die er leven.

De gratis bijeenkomst is in het Gasthuis op het terrein van het Beatrixziekenhuis en begint om 9.30 uur. Vooraf aanmelden via 0183-644265 of via uro-onco@rivas.nl.