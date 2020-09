Basisschool in Almkerk voorlopig dicht om leerkracht met corona

COLUMN Gorcumers gedraag je! Is dat nou zo moeilijk?

26 september Als deze column in de krant staat, is onze regio en dus onze stad in fase twee beland. Na de lockdown in de lente en de zinderende zomer waarin we het gevoel hadden dat we onze vrijheid weer een beetje terug kregen, volgen nu de dreigende herfstdagen van verkoudheid, snotteren en griep.