Bankpasfraudeurs actief in Gorinchem: ‘Ouderen worden op slinkse wijze beroofd’

Van de geroofde spaarcen­ten van oma Annie (87) kocht sportstu­dent Mohamed M. ‘leuke dingen’

12 maart Een van de oplichters die eind vorig jaar de 87-jarige Annie Sinoo-van der Sluis uit Dordrecht beroofde van 18.000 euro spaargeld, verscheen vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam. Verdachte Mohamed M. (20) speelde in de fraudezaak de rol van ‘bankmedewerker Alexander’. Hij haalde bij zeker acht hoogbejaarde slachtoffers in onder meer Dordrecht en Nijmegen bankpassen en pincodes op. In totaal werd er 85.000 euro buitgemaakt.