Band politieauto lek gestoken bij illegaal huisfeest Herwijnen: ‘Iemand was niet blij met onze komst’

Fokveedag Hoornaar kan nog standhou­ders gebruiken

Voor de Fokveedag in Hoornaar, die zaterdag 17 september wordt gehouden, zijn nog plekken voor standhouders. Dat zegt terreinmeester Marieke van der Veen van het boerenlandfeest, die belast is met de zogenoemde beursvloer. ,,We zitten nog niet helemaal vol.”

16 augustus